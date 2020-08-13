Про свої рішення вони оголосили в соцмережах.
Євген Перлин, ведучий новин на каналі “Білорусь 1” і коментатор пісенного конкурсу “Євробачення”, розповів, що його рішення самостійне і обдумане.
“На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам. Сподіваюся, що скоро повернеться та сама #МаяКраiнаБеларусь”, – написав Перлин.
View this post on Instagram
Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие – собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя. Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь ❤️.
Також звільнилася з телеканалу “ОНТ” ведуча Ольга Богатиревич.
“Нас мало, але ми є”, – написала вона.
Прийняв рішення піти з державного телеканалу “Білорусь 1” ведучий військової програми “Арсенал” Володимир Бурко.
“Пішов сам, не без пригод, але пішов … Я ніколи б, навіть в найстрашнішому сні, не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу. Проти мирного населення країни, проти жінок і, не дай Бог, дітей”, – повідомив він.
View this post on Instagram
Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. – 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь – 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью – 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания… – 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил – 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
10 серпня пішов з роботи Сергій Козлович, який працював ведучим на телеканалі “ОНТ”.
“Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії я вчора сидів в останній раз. Рішення самостійне. Попереду пошуки нової роботи”, – поділився він.
View this post on Instagram
Последний эфир . . Это была детская мечта, которой я посвятил 10-ть лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на Беларусь – 1. Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы.
Віра Каретникова, ведуча програми “Добрай раніцы, Беларусь” на телеканалі “Білорусь 1”, звільнилася 12 серпня.
“Це мій вибір … Я писала, що скоро все буде добре. Так і буде”, – розповіла вона.
Також 11 серпня звільнилася ведуча “Білорусь 1” Ольга Бельмач. Вона написала, що 12 серпня повинен був вийти черговий випуск рубрики з етикету, але цього вже не станеться.
“Білоруси, тримайтеся, ви заслуговуєте бути щасливими! І живими! Силовики, зупиніться!” – написала ведуча.
View this post on Instagram
Я БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЮ НА ТВ. Сегодня в прямом эфире в программе «День в большом городе» на телеканале «Беларусь 1» должен был выйти очередной выпуск моей рубрики по этикету. Но не выйдет. Благодарю людей, которые работали со мной рядом. Вы – отличная профессиональная команда. И простите меня за этот пост. Не смогла промолчать. К слову, на радио «Юнистар» у меня сегодня тоже последний эфир. Но это совсем другая история. Всех люблю! А ДАЛЬШЕ Я НЕ СДЕРЖАЛАСЬ. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ВСЕ! В моей стране происходит полный пиzдец!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь! Я – НАРОД БЕЛАРУСИ!!! #остановитенасилие #нестреляйтевлюдей #живебеларусь . . .
Також в білоруських ЗМІ повідомили, що ще звільнилися ведуча “СТВ” Тетяна Бородкіна і співробітники Першого каналу Білоруського радіо Олександр Шустер і Тетяна Філіпченко.
Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- 11 серпня під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.
- 12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську ще двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS”.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.