Відомі білоруські журналісти, що працюють на державних теле- і радіоканалах, звільнилися через ситуацію в країні, в знак підтримки протестувальників.

Про свої рішення вони оголосили в соцмережах.

Євген Перлин, ведучий новин на каналі “Білорусь 1” і коментатор пісенного конкурсу “Євробачення”, розповів, що його рішення самостійне і обдумане.

“На це рішення ніхто не вплинув, я прийняв його сам. Сподіваюся, що скоро повернеться та сама #МаяКраiнаБеларусь”, – написав Перлин.

Також звільнилася з телеканалу “ОНТ” ведуча Ольга Богатиревич.

“Нас мало, але ми є”, – написала вона.

Прийняв рішення піти з державного телеканалу “Білорусь 1” ведучий військової програми “Арсенал” Володимир Бурко.

“Пішов сам, не без пригод, але пішов … Я ніколи б, навіть в найстрашнішому сні, не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу. Проти мирного населення країни, проти жінок і, не дай Бог, дітей”, – повідомив він.

10 серпня пішов з роботи Сергій Козлович, який працював ведучим на телеканалі “ОНТ”.

“Робота в кадрі для мене завжди буде кайфом. А ось в студії я вчора сидів в останній раз. Рішення самостійне. Попереду пошуки нової роботи”, – поділився він.

Віра Каретникова, ведуча програми “Добрай раніцы, Беларусь” на телеканалі “Білорусь 1”, звільнилася 12 серпня.

“Це мій вибір … Я писала, що скоро все буде добре. Так і буде”, – розповіла вона.

Також 11 серпня звільнилася ведуча “Білорусь 1” Ольга Бельмач. Вона написала, що 12 серпня повинен був вийти черговий випуск рубрики з етикету, але цього вже не станеться.

“Білоруси, тримайтеся, ви заслуговуєте бути щасливими! І живими! Силовики, зупиніться!” – написала ведуча.

Також в білоруських ЗМІ повідомили, що ще звільнилися ведуча “СТВ” Тетяна Бородкіна і співробітники Першого каналу Білоруського радіо Олександр Шустер і Тетяна Філіпченко.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.

12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.