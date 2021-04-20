Поки у Києві діють суворі карантинні обмеження, а громадський транспорт курсує лише за спецпропусками, “слуга народу” Микола Тищенко влаштував елітну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

Про це повідомляють Схеми.

Для святкування нардеп з дружиною обрали п’ятизірковий столичний готель Fairmont, а серед гостей було чимало політиків.

За інформацією журналістів, вечірка почалася 18 квітня о 19:00. Саме тоді до готелю під’їхав Mercedes, за кермом якого перебував Тищенко.

Зазначимо, що з 5 квітня в Києві діє посилений карантин у зв’язку зі збільшенням кількості захворювань та летальних випадків COVID-19. Ресторани та кафе в столиці працюють з обмеженнями. Зокрема, закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів, лише готувати на винос та доставлення. Також заборонені масові заходи, а робота ресторанів у готелях дозволена лише для сніданків та замовлень у номер.

Однак вслід за Тищенком до готелю почали з’їжджатися інші відвідувачі у святковому вбранні з квітами. Зокрема, журналісти зафіксували близько 30 гостей. При цьому жоден з них не скористався захисною маскою.

Серед гостей “Схеми” побачили колегу Тищенка по фракції Олександра Трухіна, а також колишнього генерального директора девелоперської групи компаній Seven Hills Аріе Шварца.

О 21:00 на паркінгу біля готелю не було жодного вільного місця.

Вже через годину навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий феєрверк. При цьому ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів “на період стримування збройної агресії на сході України”.

“Схемам” вдалося отримати одне із запрошень, які Алла Барановська надсилала гостям. Зокрема, вона просила не публікувала фото та відео з вечірки, а також не відмічати локацію.

Після феєрверку готель покинули перші гості – колишній “слуга”, а сьогодні очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою. До речі, саме дружина Скічка керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Після 23:00 у ЗМІ з’явилася інформація про карантинну вечірку дружини Тищенка та відео зсередини.

На відеоролику зображена зона Fairmont Gold Lounge. На сайті готелю вказано, що це “ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та мандрівників”.

Однак представник нардепа спростував інформацію про вечірку та заявив, що день народження Барановської святкують вдома.

Повз готель тричі проїжджав патрульний автомобіль. Поліціянти один раз увійшли в приміщення, але майже відразу вийшли.

Після публікації новин про вечірку та приїзду поліціянтів гості не почали роз’їжджатися. Їхні автівки залишалися на паркінгу принаймні до 2:00. Іменинниця з чоловіком також не поїхали додому.

Вранці наступного дня слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі та перевіряють інформацію.

Прессекретар народного депутата Тищенка на прохання Радіо Свобода прокоментувати інформацію про вечірку, повідомив: “Коментарів не буде”.