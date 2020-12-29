23 листопада 2020 року один з авторів вірусного челенджу, коли на голову учасника потрібно було перекинути відро з льодом, помер після довгих семи років боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Про це повідомляє CNN.

У 2013 році, через місяць після свого 30-річчя, Пету Квінну поставили діагноз: бічний аміотрофічний склероз, або БАС (також відомий як хвороба Лу Геріга). Прогресуюче нейродегенеративне захворювання призводить до паралічу через загибель мотонейронів у спинному і головному мозку. Це захворювання не лікується.

У 2014 році Квінн побачив Ice Bucket Challenge в соцмережах професійного гольфіста Кріса Кеннеді, який першим наважився взяти відро з крижаною водою, вилити його собі на голову і опублікувати відео в соціальних мережах. У чоловіка його двоюрідної сестри діагностували БАС.

Гольфіст попросив передплатників зробити те ж саме і внести пожертвування на доброчинність. Квінн і Піт Фрейтс, колишній бейсболіст з Бостонського коледжу, разом зі своїми командами прихильників допомогли популяризувати цей челлендж.

У Ice Bucket Challenge взяли участь більше 17 мільйонів чоловік. Мета цього челенджу – підвищити загальну поінформованість про БАС. У національному масштабі 2,5 мільйона чоловік пожертвували 115 мільйонів доларів Асоціації ALS.

Серед світових знаменитостей, хто взяв участь у флешмобі: актори Вин Дизель, Том Круз, Джон Траволта, репери Dr. Dre і Емінем, музикант Честер Беннінгтон, співачки Ріанна, Майлі Сайрус, Дженніфер Лопес, засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг, президенти США Джордж Буш і Барак Обама, письменник Стівен Кінг і багато інших.

АБС називають ще хворобою Герінга, в честь відомого бейсболіста Лу Геріга, у якого в 1940-х роках був діагностований цей синдром.