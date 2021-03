Про це повідомляє AFP з посиланням на свої джерела.

Інформацію про його загибель підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.

“Олів’є Дассо любив Францію. Промисловий магнат, депутат, виборний чиновник, офіцер військово-повітряних сил в запасі: протягом свого життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть — велика втрата. Мої думки з його сім’єю і близькими”, — написав Макрон в Twitter.

Олів’є Дассо народився 1 червня 1951 року в Булонь-Бійанкур, передмістя Парижа. Він разом з братами і сестрою є спадкоємцями французького мільярдера-промисловця Сержа Дассо.

За даними журналу Forbes, статок 69-річного Дассо оцінюється в п’ять мільярдів євро. Дассо разом зі своїми двома братами і сестрою посідали 361-ше місце в списку найбагатших людей в світі.

SHOCKING—Olivier Dassault—grandson of Marcel Dassault, founder of Dassault Aviation, the makers of Rafale jets—has died in a helicopter crash today, French media reports—pic.twitter.com/4SVs62KPbl

— Eray Cather (@ErayCr) March 7, 2021