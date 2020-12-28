Вірусолог і експерт з інфекційних захворювань Натан Вулф 12 років тому попередив, що світ не розуміє, як боротися з інфекційними захворюваннями.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Я думаю, що через 50 років, коли люди поглянуть на цей період історії, вони скажуть: “Вони бігали, намагаючись контролювати хвороби. Але вони просто не розуміли цього. Вони просто не розуміли, що унція профілактики варта фунта лікування”, – сказав Вулф у 2008 році.

Натан Вулф уже більше 10 років займається вивченням вірусів в Центральній Африці, які передаються від тварин до людини, яким і є вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. За даними ВООЗ, зараз смертність від нового коронавірусу становить 1,75 млн осіб у всьому світі.

У 2008 році Вулф і його команда привезли медичного кореспондента CNN Андерсона Купера і доктора Санджая Гупту в ліси Камеруну, щоб показати їм, як часті контакти людей і тварин збільшує ймовірність глобальних пандемій.

За словами Вулфа, такі контакти стають все більш реальними через глобальну вирубку лісів і будівництво доріг.

“Наприклад, в якомусь віддаленому селі міг статися контакт людини з тваринним вірусом і заразити кілька жителів села. Але далі цього села вірус не поширився. Тепер раптово це віддалене поселення виявляється зв’язане з великим містом, яке в свою чергу має повітряні і морські шляхи зв’язку з рештою світу. Так що те, що знаходиться в глушині – наприклад, тут – потенційно може виявитися в Нью-Йорк протягом 48 годин”, – зазначив тоді Натан Вулф.

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