Відомого журналіста The New Yorker і CNN Джеффрі Тубіна відсторонили від роботи за те, що він мастурбував під час робочої відеоконференції в Zoom. Тубін каже — був упевнений, що вимкнув камеру.

Про це повідомляє Vice.

Під час відеоконференції відбувалася інсценізація майбутньої трансляції ночі після президентських виборів. Журналісти The New Yorker грали ролі Дональда Трампа, Джо Байдена та інших політичних діячів. Тубіну була призначена роль судів. Мастурбувати він почав, коли “демократи” і “республіканці” – за сценарієм – вирушили на наради.

Журналіст вже вибачився за інцидент – за його словами, він був упевнений, що вимкнув камеру і що його ніхто не бачить.

“Я зробив прикру помилку, думаючи, що знаходився за кадром. Я перепрошую свою дружину, друзів і колег. Я був переконаний, що вимкнув камеру і ніхто з учасників відеоконференції мене не побачить”, – сказав Тубін.

Тепер видання The New Yorker, багаторічним співробітником якого був Тубін, відсторонило його від роботи. Також керівництво телеканалу CNN, на якому Тубін виступав як експерт, заявило, що журналіст попросив дати йому паузу в роботі. Канал пішов йому на зустріч.

Джеффрі Тубін – відомий юридичний аналітик газети The New Yorker і телеканалу CNN. Він автор кількох книг, по одній з яких зняли серіал “Народ проти О. Джея Сімпсона: Американська історія злочинів”.