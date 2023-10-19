“Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше за цей напрямок у Міністерстві оборони відповідала Ганна Маляр, яку звільнили з посади заступника міністра 18 вересня.