“Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Раніше за цей напрямок у Міністерстві оборони відповідала Ганна Маляр, яку звільнили з посади заступника міністра 18 вересня.
російсько-українська війна
“Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Раніше за цей напрямок у Міністерстві оборони відповідала Ганна Маляр, яку звільнили з посади заступника міністра 18 вересня.