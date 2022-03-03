російсько-українська війна
20:13 Євросоюз надасть тимчасовий захист усім біженцям з України
19:41 Затримали зрадника, який координував ворога під час ракетного обстрілу телевежі у Києві
19:39 «Сядь зі мною за стіл переговорів», – Зеленський звернувся до Путіна
19:29 Відомий тенісист повернувся в Україну, аби битись із РФ
19:20 В Україні посилили відповідальність за колабораціонізм, дезінформацію та мародерство під час війни
18:38 Як отримати пенсію та грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану
18:30 Росія почала поширювати фейки про капітуляцію України: сайти ОТГ в областях атакували хакери
18:29 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про особливості оподаткування та подання звітності під час воєнного стану
18:01 Без світла, води та зв’язку: Маріуполь — на межі гуманітарної катастрофи
17:59 РФ мобілізує жителів ОРДЛО «гарматним м’ясом» для штурму Одеси — Залужний
17:44 Російські загарбники обстріляли лікарню у Василівці: є загиблі
17:11 Створений на базі «Європейської Солідарності» батальйон тероборони Києва врятував жителів Ірпеня
16:48 Росія планує атакувати власні території, щоб звинуватити Україну — Кулеба
16:08 Обстріли не заважають: у Києві під час війни одружилися журналістка та поліціянт
15:21 Україна підписала з ЄС меморандум про 1,2 мільярда євро фінансової допомоги
15:15 В Ізюмі жертвами авіаударів стали дев’ять мирних осіб: серед них двоє дітей
14:38 Цуценя на прізвисько Байрактар: Кінологічний центр поліції Ірпеня оберігає живий талісман
14:22 Окупанти попросили сфотографуватися на тлі ЗАЕС для звіту перед керівництвом
14:04 Лондонська фондова біржа зупинила торгівлю з 27 компаніями, котрі мають тісні зв’язки з Росією
13:52 Захід намагається штовхнути Білорусь до війни з Україною — Лукашенко
13:09 На війну з Україною відправляють окупантів із підручниками. Відео
12:37 Велика Британія допомагатиме у розшуку російських воєначальників, котрі виконують злочинні накази Путіна
12:18 Казахстан заявив про нейтралітет у російсько-українській війні
12:15 Українські воїни знищили літаки окупантів, які бомбардували Волноваху та Ірпінь
11:55 Українські прикордонники разом з ЗСУ вийшли на лінію державного кордону на Сумщині—Данілов
11:44 Закрийте небо зараз! — Кулеба до НАТО
11:33 Україна може стати кандидатом в ЄС вже днями — МЗС Польщі
11:03 Німеччина готується надати Україні 2700 ПЗРК “Стріла”
10:47 У Чернігові обстріляли нафтобазу — ДСНС
10:12 Це вже не армія — це звичайні боягузи та терористи — Резніков про російських військових
09:31 Більшість трупів у Мозирі — чеченці — Білоруська опозиціонерка
09:29 Канада запроваджує нові санкції проти російських чиновників
08:40 Президент Польщі Дуда: “Дії Росії в Україні мають ознаки геноциду”
05:55 Міжнародний суд ООН проведе перші слухання щодо російської агресії
05:14 У MEEST пояснили, як надіслати гуманітарну допомогу до України

Відомий тенісист повернувся в Україну, аби битись із РФ

Відомий спортсмен, колишній український тенісист Сергій Стаховський вирішив повернутись в Україну, аби боротися проти РФ, тому що "хоче, щоб країна все ще була на карті".

Четвер, 3 березня 2022, 19:29
Підтримати

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Стаховський та його дружина не сказали своїм трьом маленьким дітям, куди він їде. Але він думає, що вони можуть це зрозуміти.

“Це було нелегке рішення… Якби я залишився вдома, я б відчував провину, що не повернувся. А тепер, коли я тут, я відчуваю себе винним, що залишив їх вдома”, – наголосив спортсмен.

Нагадаємо, Стаховський переміг Роджера Федерера на Вімблдоні у 2013 році.

Він зазначив, що народився в Україні, де поховані його бабуся та дідусь. І зауважив, що хотів би мати історію, яку може розповісти своїм дітям.

“Якби я залишився вдома, і Україна зазнала б краху, то не було б України, навіть у підручниках з історії”, – відповів Стаховський.

Стаховський наголосив, що пройшов курс базового військового вишколу, і що “такі люди, як я, будуть останньою можливістю”, але він також здоровий.

Коли його запитали, чи готовий він пожертвувати життям за свою країну, він відповів:

“Це питання, на яке я не маю відповіді. Я не впевнений, що є хоч одна людина, яка готова сказати вам зараз, чи готова вона пожертвувати своїм життям. Я хочу побачити своїх дітей та свою дружину. Це моя мета. Але в певний момент ніхто не знає, що відбувається”, – резюмував тенісист.

Теги: підтримка України, російсько-українська війна, Сергій Стаховський, український тенісист

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook