Відомий тенісист повернувся в Україну, аби битись із РФ

Відомий спортсмен, колишній український тенісист Сергій Стаховський вирішив повернутись в Україну, аби боротися проти РФ, тому що "хоче, щоб країна все ще була на карті".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Стаховський та його дружина не сказали своїм трьом маленьким дітям, куди він їде. Але він думає, що вони можуть це зрозуміти.

“Це було нелегке рішення… Якби я залишився вдома, я б відчував провину, що не повернувся. А тепер, коли я тут, я відчуваю себе винним, що залишив їх вдома”, – наголосив спортсмен.

Нагадаємо, Стаховський переміг Роджера Федерера на Вімблдоні у 2013 році.

Він зазначив, що народився в Україні, де поховані його бабуся та дідусь. І зауважив, що хотів би мати історію, яку може розповісти своїм дітям.

“Якби я залишився вдома, і Україна зазнала б краху, то не було б України, навіть у підручниках з історії”, – відповів Стаховський.

Стаховський наголосив, що пройшов курс базового військового вишколу, і що “такі люди, як я, будуть останньою можливістю”, але він також здоровий.

Коли його запитали, чи готовий він пожертвувати життям за свою країну, він відповів:

“Це питання, на яке я не маю відповіді. Я не впевнений, що є хоч одна людина, яка готова сказати вам зараз, чи готова вона пожертвувати своїм життям. Я хочу побачити своїх дітей та свою дружину. Це моя мета. Але в певний момент ніхто не знає, що відбувається”, – резюмував тенісист.