Відомий тенісист повернувся в Україну, аби битись із РФ

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Стаховський та його дружина не сказали своїм трьом маленьким дітям, куди він їде. Але він думає, що вони можуть це зрозуміти.

Нагадаємо, Стаховський переміг Роджера Федерера на Вімблдоні у 2013 році.

Він зазначив, що народився в Україні, де поховані його бабуся та дідусь. І зауважив, що хотів би мати історію, яку може розповісти своїм дітям.

Стаховський наголосив, що пройшов курс базового військового вишколу, і що “такі люди, як я, будуть останньою можливістю”, але він також здоровий.

Коли його запитали, чи готовий він пожертвувати життям за свою країну, він відповів:

Emotional & compelling interview.

Ukrainian tennis star Sergiy Stakhovsky returns to fight the Russians, leaving his wife & children behind.

Is he prepared to sacrifice his life?

Listen to his answer: pic.twitter.com/eMwy0dUg7r

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) March 3, 2022