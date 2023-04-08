Актор, відомий за роллю супергероя-мутанта Росомахи у серії фільмів "Люди Ікс", а також за ролі в фільмах "Ван Гелсинґ", "Кейт і Лео" та "Престиж" Г'ю Джекман розповів шанувальникам, що він повністю одужав від раку шкіри – такі висновки були зроблені після двох біопсій шкіри з носа.

Про це інформує Sky News.

Австралійська зірка кіно написав у своїй історії в Instagram: “Мої біопсії показали негативний результат!”

Голлівудський актор додав до свого оновлення: “Дякую всім за любов. Я це відчуваю! І ЗМІ за те, що допомогли мені донести цеq дуже важливий меседж”.

Дізнавшись про свій діагноз, актор неодноразово наголошував на правилах безпеки для профілактики раку шкіри. Цього разу він також скористався моментом, нагадавши публіці:

“Будь ласка, не забувайте використовувати сонцезахисний крем із високим рівнем SPF (незалежно від пори року). Люблю HJ”.

Джекман кілька разів лікувався від базально-клітинної карциноми, вперше видаливши ракові клітини у 2013 році. Базаліома відома як немеланомний рак, тобто зазвичай не поширюється на інші частини тіла. На цей тип раку припадає приблизно 75% усіх випадків раку шкіри. За даними NHS, принаймні 90% немеланомних ракових захворювань шкіри успішно виліковуються.

В Австралії (звідки й Г’ю Джекман) спостерігається один із найвищих показників раку шкіри у світі: 2 з 3 австралійців протягом життя зіштовхуються з цим діагнозом.