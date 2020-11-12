В Офісі президента України планують вести комунікацію через відеоблог. У зв'язку з цим планується запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

Про це розповів в інтерв’ю виданню “Українська правда” радник голови ОПУ, політтехнолог Михайло Подоляк.

За його словами, на Банковій не мають наміру відмовлятися від “класичного формату інтерв’ю для телеканалів”, який “є універсальним”. Однак, за словами Подоляка, “одного цього формату в такому вигляді недостатньо”, і можна іноді “вийти за рамки певних шаблонів”.

Може йтися про “іменний відеоблог”, який Володимир Зеленський “буде вести регулярно”.

“Він (Володимир Зеленський, – ред.) готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він – більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те. Чому? Я пояснюю. Тому що він готовий відкрито говорити на будь-які питання”, – наголосив Подоляк.

Він уточнив, що такий формат комунікації потрібен тому, що недостатньо медіаресурсів для висвітлення позиції влади.

“Я хочу повернутися до іншого формату відеоблогів, тому що йому потрібно говорити десь, що він робить. У нас недостатньо тих синхронів, які потрапляють на телеканали. У нас недостатньо тих медіаресурсів…”, – заявив Подоляк.

За його словами, зараз якраз розробляється концепція таких відеоблогів Зеленського. Планується, що один блог буде займати не більше 10 хвилин і охоплюватиме до 6 ключових тем тижня.

“Ми зараз якраз розробляємо концепцію відеоблогів. Я думаю, що це буде такий стаціонарний блог, хвилин на 10, не більше, де він (Володимир Зеленський, – ред.) братиме 5-6 базових тем тижня і даватиме по ним свій фідбек”, – пояснив Подоляк.