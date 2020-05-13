Про це йдеться в дослідженні Інституту масової інформації.

“У соцмережах Зеленський має мільйони шанувальників. У Facebook – за ним стежать 1,1 млн осіб, в Instagram його читають 9,5 млн осіб. Однак останні місяці він (Зеленський – ред.) вже не збирає такі аудиторії своїм відеоконтентом в соцмережах”, – сказано в дослідженні.

Згідно з результатами дослідження, Зеленський в Facebook не досягає позначки одного мільйона переглядів з вересня 2019 року, а в Instagram тільки за березень-квітень кількість глядачів впала до 2,5 млн.

В ІМІ вважають, що зниження увагу після виборів було природним і пов’язане з тим, що в період після виборів інтерес українців змінився, однак падіння кількості глядачів за період карантину має іншу природу.

“Відосіки” президента вже не чіпляють, “серіал” стає нецікавим”, – відзначають в ІМІ.

Відзначимо, дослідження охоплює відео в період 1.01.2019-30.04.2020, які Зеленський публікував на своїх офіційних акаунтах в Facebook і Instagram. Свого Youtube-каналу Зеленський офіційно не має.

За цей період в Facebook Зеленський виклав 110 відео. В середньому в Facebook одне відео Зеленського дивилися 433 тисячі користувачів. У Instagram Зеленський виклав 107 відео за все період дослідження.

Якщо ж згадати, що в найкращі місяці періоду президент збирав в Instagram більше 4 млн глядачів, то рахунок втрат йде до 3 млн.