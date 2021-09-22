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«Відповідь буде сильною»: Зеленський відреагував на обстріл авто Шефіра

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл автівки свого першого помічника Сергія Шефіра, заявивши, що "відповідь буде сильною".

Середа, 22 вересня 2021, 13:44

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Я знаходжусь в Нью-Йорку, 6-та година ранку. Десь дві години тому було розстріляно автомобіль мого першого помічника, а що важливіше мого близького друга та товариша – Сергія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранено. Зараз він знаходиться в лікарні. […] Вважається, що це був замах на вбивство”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що відразу після виступу на Генасамблеї ООН вирушить до столиці.

“Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили, внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною”, – наголосив президент.

Він також заявив, що на “міцність його команди та на курс його політики” цей інцидент не вплине.

Замах на Сергія Шефіра

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

В автомобіль потрапило понад 10 куль. Водій отримав поранення.

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля Шефіра нічим іншим, ніж замахом на вбивство. Як повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом.

За фактом автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Що відомо про Сергія Шефіра?

Сергій Шефір – перший помічник президента, колишній сцанарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”.  Авторський стаж у Шефіра понад 15 років. Він разом з Борисом Шефір писав для різних команд КВН.

Сергій Шефір та його брати Борис продюсували також дві частини знаменитого серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним з лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомлялось, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.

  • Раніше повідомлялося, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.
  • Крім того, на День Незалежності Сергія Шефіра привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.
Теги: Володимир Зеленський, відео, замах, обстріл, Сергій Шефір

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