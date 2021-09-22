«Відповідь буде сильною»: Зеленський відреагував на обстріл авто Шефіра

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл автівки свого першого помічника Сергія Шефіра, заявивши, що "відповідь буде сильною".

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Я знаходжусь в Нью-Йорку, 6-та година ранку. Десь дві години тому було розстріляно автомобіль мого першого помічника, а що важливіше мого близького друга та товариша – Сергія Шефіра. Сергій живий, водія, на жаль, поранено. Зараз він знаходиться в лікарні. […] Вважається, що це був замах на вбивство”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що відразу після виступу на Генасамблеї ООН вирушить до столиці.

“Хто за цим стоїть? Скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили, внутрішні чи зовнішні? Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною”, – наголосив президент.

Він також заявив, що на “міцність його команди та на курс його політики” цей інцидент не вплине.