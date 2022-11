Про це повідомляє CNN з посиланням на слова Вопке Хукстра.

Міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, що важливо звертати увагу на те, “що робить Росія, а не на те, що вона говорить”. Також він додав, що сьогоднішня ракетна атака РФ знову демонструє готовність президента Росії Володимира Путіна вдатися до злочинних методів.

“На це може бути лише одна відповідь. І це продовжувати – продовжувати підтримувати Україну, продовжувати доставляти зброю, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги. У будь-якому разі, це лише величезний мотиватор, щоб залишатися пліч-о-пліч”, – наголосив Вопке Хукстра.

Крім того, на своїй сторінці у Twitter Вопке Хукстра зазначив, що, ставши свідком масованої ракетної атаки по Києву, він посилює рішучість притягнути винних до відповідальності.

“Я глибоко переконаний, що ми маємо обов’язок допомагати Україні всіма можливими способами. Оскільки вони борються за свободу, суверенітет і незалежність своєї країни, Україна повинна перемогти у цій війні. Будь ласка, знайте, чи то військова, фінансова чи гуманітарна підтримка, ви можете й надалі розраховувати на Нідерланди, оскільки ми залишаємося з Україною”, – підсумував міністр закордонних справ Нідерландів.

As they are fighting for the freedom, sovereignty, and independence of their country, #Ukraine must win this war. And whether it is for military, financial or humanitarian support, please know that you can continue to count on The Netherlands as we #StandWithUkraine. 3/3

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) November 15, 2022