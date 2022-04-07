Хорватія, слідом за іншими європейськими державами, вирішила вислати з країни низку російських дипломатів. Таким чином у Хорватії вирішили відповісти на жахіття, яке творили російські військові у містечку під Києвом Буча.

Про це повідомляє новинний телеканал N1.

Як повідомив очільник міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман, вислати російських дипломатів вирішили “із солідарності з іншими країнами та у відповідь на жаливі сцени із Бучі“.

Хорватський посадовець зауважив, що кадри з Київщини нагадали йому місто Вуковар, яке розташоване на сході Хорватії. Його, на початку війни у Хорваті (1991-1995 рр.) майже зрівняли з землею.

Відомо, що низка країн-членів НАТО та Євросоюзу вирішили вислати зі своїх держав російських дипломатів. Країни пішли на такий крок після того, як стало відомо про масові вбивства українців у Бучі, яке місяць знаходилось у російській окупації.

У число країн, які вислали частину російських дипломатів, входять: Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія.