Про це повідомляє новинний телеканал N1.
Як повідомив очільник міністерства закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман, вислати російських дипломатів вирішили “із солідарності з іншими країнами та у відповідь на жаливі сцени із Бучі“.
Хорватський посадовець зауважив, що кадри з Київщини нагадали йому місто Вуковар, яке розташоване на сході Хорватії. Його, на початку війни у Хорваті (1991-1995 рр.) майже зрівняли з землею.
Відомо, що низка країн-членів НАТО та Євросоюзу вирішили вислати зі своїх держав російських дипломатів. Країни пішли на такий крок після того, як стало відомо про масові вбивства українців у Бучі, яке місяць знаходилось у російській окупації.
У число країн, які вислали частину російських дипломатів, входять: Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія.
- Нагадаємо, в Естонії заявили про закриття генерального консульства РФ у Нарві та консульського відділу в Тарту. Латвія припиняє роботу російських консульств у містах Даугавпілс та Лієпая. Дипломатичний персонал в країнах оголосили персонами нон-грата.
- Також Італія висилає 30 російських дипломатів із міркувань безпеки. Аналогічне рішення застосувала Данія щодо 15 послів, яких підозрюють у шпигунстві.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Марокко. На думку очільника держави, українські дипломати у цих країнах лише втрачають дорогоцінний час і їм варто шукати іншу роботу.