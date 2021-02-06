Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія не залишить без відповіді санкції проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За словами Кулеби, до цього потрібно бути готовими.

“Я думаю, що конкретно зараз у них (у Росії, – ред.) є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що, жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього”, – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що наразі ведеться робота, щоб суспільство й органи держвлади були готові до можливого удару у відповідь від Росії.

“Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений Росією. Я хочу відзначити і подякувати українському суспільству за його зрілість в питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо”, – заявив Кулеба.

Міністр додав, що “ні в кого з наших міжнародних партнерів не повернувся язик сказати щось проти цього акту самозахисту з боку української держави”.

“Ніхто нас відкрито, прямолінійно за це не розкритикував. Схвальна оцінка є від низки партнерів міжнародних. Європейський союз в традиційному для себе дусі більш нейтрально висловився, але при цьому зазвичай в таких випадках за інших обставин Європейський союз критикував би”, – пояснив очільник МЗС.