Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
За словами Кулеби, до цього потрібно бути готовими.
“Я думаю, що конкретно зараз у них (у Росії, – ред.) є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть, і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що, жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього”, – наголосив Кулеба.
Він зазначив, що наразі ведеться робота, щоб суспільство й органи держвлади були готові до можливого удару у відповідь від Росії.
“Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений Росією. Я хочу відзначити і подякувати українському суспільству за його зрілість в питанні цих санкції РНБО. І експерти, і громадянське суспільство, і прості громадяни, я бачу по реакції медіа і в соцмережах, вони підтримали українську державу в цьому рішенні. Це дуже важливо”, – заявив Кулеба.
Міністр додав, що “ні в кого з наших міжнародних партнерів не повернувся язик сказати щось проти цього акту самозахисту з боку української держави”.
“Ніхто нас відкрито, прямолінійно за це не розкритикував. Схвальна оцінка є від низки партнерів міжнародних. Європейський союз в традиційному для себе дусі більш нейтрально висловився, але при цьому зазвичай в таких випадках за інших обставин Європейський союз критикував би”, – пояснив очільник МЗС.