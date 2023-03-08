Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

4 березня міноборони Росії оприлюднило відео раритетного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Є висока ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні відео очільника “вагнерівців” Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій.

Розвідники нагадали, що між ПВК “Вагнер” та російським міноборони є суперечки, а тому Шойгу, найімовірніше, різко сприймає порівняння з Пригожиним.

Також фахівці зауважили, що на відео з візитом Шойгу єдиним російським польовим командиром, показаним на кадрах, був генерал-полковник Рустам Мурадов.

“Відзначимо, що Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів”, – мовиться у повідомленні.

На думку британських розвідників, донедавна у Росії розглядали прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських лініях.

Зараз же російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінній.