Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
4 березня міноборони Росії оприлюднило відео раритетного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Є висока ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні відео очільника “вагнерівців” Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій.
Розвідники нагадали, що між ПВК “Вагнер” та російським міноборони є суперечки, а тому Шойгу, найімовірніше, різко сприймає порівняння з Пригожиним.
Також фахівці зауважили, що на відео з візитом Шойгу єдиним російським польовим командиром, показаним на кадрах, був генерал-полковник Рустам Мурадов.
“Відзначимо, що Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів”, – мовиться у повідомленні.
На думку британських розвідників, донедавна у Росії розглядали прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських лініях.
Зараз же російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінній.
- 21 лютого лідер російських найманців Євгеній Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити “Вагнера” – діях, які він назвав еквівалентними державній зраді.