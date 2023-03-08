Розвідники Великої Британії прокоментували відео з начебто візитом очільника міноборони РФ Сергія Шойгу на тимчасово окуповану територію Донеччини. Фахівці вважають, що це відео може бути відповіддю російського міноборони на візити на Донбас очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

4 березня міноборони Росії оприлюднило відео раритетного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Є висока ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні відео очільника “вагнерівців” Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій.

Розвідники нагадали, що між ПВК “Вагнер” та російським міноборони є суперечки, а тому Шойгу, найімовірніше, різко сприймає порівняння з Пригожиним.

Також фахівці зауважили, що на відео з візитом Шойгу єдиним російським польовим командиром, показаним на кадрах, був генерал-полковник Рустам Мурадов.

“Відзначимо, що Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів”, – мовиться у повідомленні.

На думку британських розвідників, донедавна у Росії розглядали прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву на українських лініях.

Зараз же російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінній.