Адміністрація президента Росії Володимира Путіна заявила, що не має особливого приводу для оптимізму на тлі відповіді Сполучених Штатів Америки про "гарантії безпеки". Проте голова РФ вивчить письмові відповіді для подальших висновків.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не викрив деталі змісту відповіді, проте сказав, що можливість поступок Заходу щодо основних вимог Росії малоймовірна. На питання, чи будуть вони задоволені “гарантіями безпеки” він додав, що наразі Москва буде утримуватися від будь-яких “концептуальних оцінок”.

“Немає особливого приводу для оптимізму”, – сказав Пєсков.

Схожу думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він сказав, що американський документ не містить “позитивної реакції” на основні вимоги РФ. Вони стосуються позиції про неприпустимість подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь. Лавров додав, що реакцію на відповідь можна буде очікувати найближчим часом.