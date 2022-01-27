Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Речник Кремля Дмитро Пєсков не викрив деталі змісту відповіді, проте сказав, що можливість поступок Заходу щодо основних вимог Росії малоймовірна. На питання, чи будуть вони задоволені “гарантіями безпеки” він додав, що наразі Москва буде утримуватися від будь-яких “концептуальних оцінок”.
“Немає особливого приводу для оптимізму”, – сказав Пєсков.
Схожу думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він сказав, що американський документ не містить “позитивної реакції” на основні вимоги РФ. Вони стосуються позиції про неприпустимість подальшого розширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь. Лавров додав, що реакцію на відповідь можна буде очікувати найближчим часом.
- Нагадаємо, американський посол у РФ Джон Салліван передав письмову відповідь Вашингтону до міністерства закордонних справ Росії. Сполучені Штати не будуть публікувати зміст відповіді.
- Через кілька годин після надання письмової відповіді у Дніпрі у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу 20-річний солдат відкрив вогонь по товаришах по службі. Нацгвардійця Артема Рябчука затримали разом з автоматом. Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував події у Дніпрі
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