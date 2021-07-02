Народний депутат України Данило Гетманцев, відповідальний за податкову політику президента Володимира Зеленського, зробив купу граматичних помилок в кількох реченнях, відповідаючи на запитання про "моральний авторитет" голови держави.

На це звернули увагу користувачі соцмереж.

Гетманцев – голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. В соціальній мережі Telegram він відповідає читачам російською мовою, але допускає багато помилок.

Чергове запитання Гетманцеву адресував журналіст Макс Назаров:

“Президент Зеленський – моральний авторитет фракції? А нації? Президент Зеленський де-факто головний? Він гарантує дотримання основних правил життя для всіх? Президент Зеленський визначає основи гуманітарної політики?”

Гетманцев дав відповідь російською, однак зробив при цьому купу помилок.

Політик порушив правила пунктуації, пропустивши кілька розділових знаків. В слові “ідеологія” він допустив орфографічну помилку, як і в слові “будується”.

Через деякий час Гетманцев кілька помилок все ж виправив.

Проте, користувачі розкритикували допис політика.