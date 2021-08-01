Афілійована група терористичної організації РПК "Діти вогню" взяла на себе відповідальність за початок масштабних пожеж у Туреччині.

Про це у Twitter повідомили EHA News.

“Діти вогню, дочірня група терористичної організації РПК, бере на себе відповідальність за пожежі на Середземному та Егейському узбережжях Туреччини”, — йдеться у повідомленні.



Як повідомляє Aljazeera з посиланням на слова міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджа, в результаті пожеж загинули вісім осіб: семеро в Анталії та ще одна — в Мармарисі.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про те, що правоохоронні органи республіки затримали підозрюваного в підпалі лісового масиву. Про те, що влада не виключає виникнення лісових пожеж на півдні країни в результаті підпалів, Ердоган повідомив в той же день.