Елітне військово-політичне формування Ірану - Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за збиття українського літака під Тегераном.

Про це заявив командувач ВПС і Військово-космічними військами КВІР, генерал Амір-Алі Хаджизаде, повідомляє ISNA.

За словами генерала, оборонна система Ірану помилково визначила український літак як крилату ракету через напрямок, в якому він летів.

Він зазначив, що захотів померти, коли дізнався про катастрофу українського літака.

“Ми беремо на себе всю відповідальність за це, незалежно від того, яке рішення приймає влада, ми віддані його виконанню”, – наголосив Хаджизаде.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.