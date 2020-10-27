Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що студенти, які беруть участь у мітингах проти його режиму, повинні бути відрахованими з вищих навчальних закладів. За його словами, участь у мітингах начебто позбавляє їх права бути студентами.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

Лукашенко заявив, що цих студентів треба відправити в армію або на вулицю.

“Прийшли вчитися – вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції – він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з

вузу”, – заявив він.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.