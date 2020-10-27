Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.
Лукашенко заявив, що цих студентів треба відправити в армію або на вулицю.
“Прийшли вчитися – вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції – він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю. Нехай ходять по вулиці, але вони повинні бути відраховані з
вузу”, – заявив він.
Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.
- Напередодні у Мінську 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка “Народний ультимутум” закінчився розгоном гранатами і гумовими кулями.
- 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила чинній влади Білорусі “народний ультиматум” і закликала виконати вимоги.
- Також Тихановська закликала білорусів до загального страйку з 26 жовтня і пообіцяла допомогти в разі втрати роботи.