Мешканка так званої "ДНР" розповіла про нещодавню спробу російських військових атакувати позиції ЗСУ. Зокрема зауважила, що із 1500 мобілізованих повернулось лише 30 осіб.

Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки.

Жінка висловила сумнів у тому, що росіяни зможуть захопити Мар’їнку, до території якої безпосередньо примикають західні околиці тимчасово окупованого Донецька. За її словами, українські військові збудували міцну оборону: “Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли й сидять”.

“Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, з усіх, з ким була знайома там, немає вже нікого”, — сказала мешканка так званої “ДНР”.

У відповідь її співрозмовник скаржиться на проблеми з надходженням резервів: “В Рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати”.