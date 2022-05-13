Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки.
Жінка висловила сумнів у тому, що росіяни зможуть захопити Мар’їнку, до території якої безпосередньо примикають західні околиці тимчасово окупованого Донецька. За її словами, українські військові збудували міцну оборону: “Там бетону по 2,5-3 метри. Який снаряд їх проб’є? А вони засіли й сидять”.
“Відправили 1500 людей. Приїхало 30 назад. Тобто, з усіх, з ким була знайома там, немає вже нікого”, — сказала мешканка так званої “ДНР”.
У відповідь її співрозмовник скаржиться на проблеми з надходженням резервів: “В Рашці всі ховаються. Ніхто не хоче їхати”.
- Нагадаємо, що засновник полку “Азов” Андрій Білецький повідомив про результати роботи ССО “Азов” Київ на передовій у районі Гуляйполя. Він наголосив, що після потрапляння в полон, мобілізовані на території ОРДЛО надають вичерпні дані українській стороні.
- За інформацією головного управляння розвідки міністерства оборони України, на тлі невдач у війні проти України РФ розпочала “чистки” серед керівників псевдореспублік Донбасу.
- Також план з мобілізації 26 000 “резервістів” з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки всіляко уникають призову, воліючи не бути “гарматним м’ясом” в армії окупанта.