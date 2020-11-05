У штаті Джоджія, де на кону 16 голосів виборників, відрив між кандидатами зменшився до 0,2%. Підрахунок голосів майже завершений.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, наразі лідер перегонів не визначений тільки у п’ятьох американських штатах – Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці.

За наявними результатами лідерує Джо Байден, він має підтримку 264 виборників з 270 необхідних для перемоги у виборах. Таким чином, Байдену достатньо отримати перемогу у будь-якому зі штатів, які залишилися, аби перемогти. Однак у всіх крім Невади з незначною перевагою лідерує Трамп.

Лідерує Трамп і в Джорджії, однак відрив між кандидатами вкрай малий – лише 0,2%.

Посадовці повідомляють, що підрахунок голосів має закінчитися до вечора четверга, 5 листопада.