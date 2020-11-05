Про це повідомляють #Букви.
Нагадаємо, наразі лідер перегонів не визначений тільки у п’ятьох американських штатах – Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці.
За наявними результатами лідерує Джо Байден, він має підтримку 264 виборників з 270 необхідних для перемоги у виборах. Таким чином, Байдену достатньо отримати перемогу у будь-якому зі штатів, які залишилися, аби перемогти. Однак у всіх крім Невади з незначною перевагою лідерує Трамп.
Лідерує Трамп і в Джорджії, однак відрив між кандидатами вкрай малий – лише 0,2%.
Посадовці повідомляють, що підрахунок голосів має закінчитися до вечора четверга, 5 листопада.
У штаті Пенсильванія наростили темпи підрахунку голосів на виборах президента США. Відрив між кандидатами зменшився з 5,7 до 1,7%. Лідирує Трамп.
- Раніше у штабі Дональда Трампа висловили претензії до підрахунку голосів в таких штатах, як Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин та Мічиган.
- Дональд Трамп заявив у Twitter, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Його дописи отримали позначки, як “суперечливі”.
- #Букви стежать за перебігом подій на президентських перегонах у США.