Якби президентські вибори в Україні відбувалися найближчої неділі, то до другого туру пройшли б діючий глава держави Володимир Зеленський та п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать результати спільного загальнонаціонального дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і центром соціологічних досліджень SOCIS з 11 по 16 лютого 2021 року.

Так, за Володимира Зеленського зараз готові віддати голоси 25,6% респондентів (серед тих, хто визначився), а за Петра Порошенка – 19,4%.

У першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців. Відтак його рейтинг знизився на 4,6%.

Петро Порошенко у першому турі виборів набрав 15,95% голосів виборців. Відтак, його рейтинг зріс на 3,45%.

За Юлію Тимошенко зараз готові віддати голоси 11,7% опитаних, за Юрія Бойка – 11,1%, за Ігоря Смешка – 8,2%, за Володимира Гройсмана – 5,5%.

Соціологи також дослідили електоральну підтримку в другому турі у парах Зеленський-Порошенко, Порошенко-Бойко та Бойко-Зеленський.

У парі Зеленський-Порошенко у другому турі діючий глава держави зараз набрав би 56,4% голосів, а лідер “Європейської Солідарності” – 43,6%.

Як наголошують соціологи, наразі динаміка зміни рейтингу є досить швидкою на користь саме Петра Порошенка. “З осені, з літа відбувається скорочення відриву між цими двома кандидатами”, – зазначив сьогодні на прес-конференції генеральний директор Центру “СОЦІС” Олександр Чашковський.

(На відео – з 5:55)

Як відомо, в другому турі президентських виборів 2019 року Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців. Таким чином, станом на зараз рейтинг політика зріс більш ніж на 19%.

Володимир Зеленський у другому турі виборів отримав 73,22% голосів. Відтак, його рейтинг знизився більш ніж на 16%.

Петро Порошенко (52,7%) впевнено виграє другий тур у Юрія Бойка (47,3%).

Так само у Бойка (38,7%) в другому турі виграє і Зеленський (61,3%).

Дослідження проводилось по всій території України, окрім окупованих територій АР Крим та Донбасу. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Загалом було опитано 3000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) складає +/– 1,8%.