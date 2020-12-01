Про це повідомили у посольстві України в Хорватії.

“30 листопада 2020 року штаб цивільного захисту Республіки Хорватія прийняв рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону Республіки Хорватії. Рішення набирає чинності 1 грудня та діє до 15 грудня 2020 року“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають в Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них.

Іншим громадянам України, які прямують із країн ЄС, буде дозволено в’їзд до Республіки Хорватія за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого не пізніше 48 годин, або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

За виняткових підстав заборона в’їзду не діятиме на:

українських медичних працівників, дослідників у галузі охорони здоров’я, працівників по догляду за людьми похилого віку,

прикордонників,

працівників у транспортній галузі,

дипломатів, співробітників міжнародних організацій, військових, працівників поліції, працівників у гуманітарній сфері та осіб цивільного захисту при виконанні своїх службових обов’язків.

До цієї категорії також відносяться особи, які подорожують транзитом або подорожують з метою навчання, моряки, а також особи, які подорожують з невідкладних особистих, сімейних або ділових причин.

Крім того, особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.