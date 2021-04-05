З понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантинні обмеження, а все через стрімке поширення коронавірусу.

Про це розповідають #Букви.

Нагадаємо, що суворий карантин у столиці ввели з 20 березня до 9 квітня. Але через різке зростання нових випадків захворювання на коронавірус влада столиці вирішила зробити карантин більш жорстким.

Які обмеження діятимуть на період карантину:

будуть закриті всі школи і дитячі садочки;

увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

керівники установ, підприємств мають відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки;

заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на виніс чи доставку (вони повинні так були працювати ще з 20 березня);

продуктові ярмарки припиняють роботу з 1 квітня.

Варто зазначити, що зайти у громадський транспорт можна лише за спецперепустками – їх видаватимуть працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).

Із 20 березня в Києві заборонено:

робота закладів культури (зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів;

проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюють тільки на виніс.

Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 00:00 16 квітня. Пом’якшення можливе, якщо Київ вийде з “червоної” зони.