Відсьогодні, 18 квітня, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу у Києві обмежили доступ до міських кладовищ.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у Великодні свята в столиці посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

“У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів! Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку“, – заявив він.

Крім того, за словами мера, із 18 квітня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виключення стосується тільки поховань – з дотриманням норм, встановлених на час карантину.