Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у Великодні свята в столиці посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів.
“У святкові дні в столиці буде посилений контроль за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема, біля храмів! Представники поліції, муніципальної варти та муніципальної охорони спільно патрулюватимуть території перед церквами та публічні місця і зони відпочинку“, – заявив він.
Крім того, за словами мера, із 18 квітня буде обмежений доступ і до міських кладовищ. Виключення стосується тільки поховань – з дотриманням норм, встановлених на час карантину.
- У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
- У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.