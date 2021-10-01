Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні.

За цей час до єдиної інформаційної медичної системи вдалось підключити майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон е-лікарняних.

”Електронні лікарняні — це прозорий, зручний для пацієнта і підзвітний для лікаря процес фіксації надання медичних послуг та подальших страхових виплат. Пацієнту більше не доведеться витрачати свій час на паперову тяганину. На сьогодні уже створено більше 1,1 мільйона електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність у 2 991 закладі 47 тисячами лікарів”, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Е-лікарняні будуть розділятися на дві частини. Медичний висновок — це документ після обстеження лікаря, у якому міститься загальний діагноз.

Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Це означає, що медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які він туди вносить. Спроба їх підробити — наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, — може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії. За цим стежитимуть робітники Фонду соціального страхування.

Пацієнт отримає смс-повідомлення про медичний висновок. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.

І там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це пацієнт також отримає повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Роботодавець також зможе побачити його лікарняний на порталі ПФУ.

“Електронні листки непрацездатності формуються автоматично, що зручно для українців. Більше немає потреби збирати довідки та стояти у чергах. Це прискорить процес отримання виплат. До того ж, кожен зможе перевірити інформацію про себе в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Завдяки цьому процес стане більш відкритим, а корупційні ризики зменшаться”, — зазначив Голова правління ПФУ Євгеній Капінус.