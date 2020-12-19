Covid-19 Україна

оновлено 19.12.2020 о 08:02

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Відсьогодні в Україні діють нові карантинні обмеження: що заборонено

З 00:00 суботи, 19 грудня, по всій території України почали діяти нові обмеження.

Субота, 19 грудня 2020, 08:51

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, відсьогодні заборонено проведення вистав, свят, концертів у закладах освіти за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

Також під забороною проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

У музеях, на виставках, в галереях тощо можуть перебувати не більше 1 особи на 10 кв.м.

Приймання відвідувачів закладами громадського харчування не має здійснюватися з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос), при цьому проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00.

Виключення — новорічна ніч. В цю ніч роботу ресторанів та кафе буде дозволено до 01:00 годин 1 січня.

Релігійні заходи дозволені, але мають відбуватися в приміщенні за умови присутності не більше однієї особи на 5 кв.м., на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також далі діятимуть обмеження “помаранчевої зони”, що і зараз діють по всій країні. А саме:
  • Заборонено перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.
  • Заборонено самовільно залишати місця ізоляції чи обсервації.
  • Заборонено проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 осіб між якими немає дистанції у 1,5 м.
  • Виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади.
  • Заборонено роботу кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу.
  • Заборонено перевезення в пасажирському транспорті пасажирів більше, ніж кількість сидячих місць (крім метро).
  • Заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.
  • Заборонено розміщення в закладах харчування понад 4 повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути 2 метри та більше.
  • Заборонено роботу суб’єктів господарювання, в яких не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі та персонал не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.
  • Заборонений перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).
  • Заборонено діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).
  • Заборонено відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Якщо понад 50% учнів та персоналу закладів освіті перебувають самоізоляції, діяльність таких закладів під забороною.
  • Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога) заборонено.
  • Робота спортивних залів та фітнес-центрів дозволено, якщо в них перебуває не більше однієї особи на 20 квадратних метрів.
  • Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців заборонено.
  • Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями) заборонено.
  • Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше) заборонено.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.
  • Після зимових канікул, під час жорсткого карантину (локдауну), що запланований на січень 2021 року, школярі в Києві розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

 

Теги: заборона, карантин, обмеження, ресторани, Україна, кафе

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