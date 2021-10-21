Відсьогодні міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу залізничного, авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Нові правила стосуватимуться будь-яких перевезень між регіонами (регулярних та нерегулярних рейсів автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту).

Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті не впроваджуватимуть.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Які документи треба мати, щоб поїхати до іншого регіону?

Водії, екіпаж та пасажири міжрегіональних рейсів повинні мати:

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для “жовтої” зони достатньо підтвердження отримання однієї дози щеплення);

або міжнародний/внутрішній/іноземний сертифікат, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (підходить будь-яка з дозволених ВООЗ), негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус або одужання від цієї хвороби, що підтверджено через “Дію”;

або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 не пізніше 72 години.

Водночас нові правила перевезень пасажирів не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачено можливості оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

Як подорожувати тим, хто не зробив щеплення через протипоказання?

Наразі немає затвердженої форми довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19 (тяжка алергічна реакція або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини). Також надання таких довідок для міжрегіональних перевезень не передбачено урядовою постановою.

Через це такі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Як подорожувати тим, хто не щепився, але вже хворів?

Ані COVID-сертифіката на підставі одужання, ані паперової довідки про перенесену хворобу наразі не передбачено.

Згодом на сайті та в застосунку “Дія” буде можливість отримати відповідний сертифікат. Він діятиме 180 днів. Точні строки поки не називають.

Тож наразі єдиним способом здійснити подорож між регіонами для громадян, які не отримали щеплення, також залишається тестування на коронавірусну хворобу.