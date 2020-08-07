Відсьогодні, 7 серпня, в Україні почали стягувати авіаційний збір з пасажирів і вантажів.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 6 серпня в “Голосі України” було опубліковано законопроєкт №2424, який вносить зміни до Повітряного кодексу України. Він набрав чинності, наступного дня за днем оприлюднення, тобто 7 серпня 2020 року.

Згідно з документом державний авіаційний збір за кожного пасажира, який здійснив політ в межах території України, становитиме 0,5 долара США, а за кожного пасажира в міжнародному рейсі – 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах території України і в міжнародних перевезеннях встановлюється 2,5 і 10 доларів мита відповідно.

При цьому збори не будуть стягуватися в разі перевезення офіційних делегацій, або вищих посадових осіб держав, перевезення гуманітарної допомоги, а також у разі польотів для ліквідації наслідків стихійних лих.