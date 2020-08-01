Covid-19 Україна

оновлено 01.08.2020 о 23:02

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Відсьогодні в Україні змінилися правила карантину: що нового

Відсьогодні, 1 серпня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину.

Субота, 1 серпня 2020, 10:12

#Букви розповідають, що змінилося.

Зокрема, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділили на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Перехід буде відбуватися з понеділка, 3 серпня. 

Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна  з таких  ознак:

  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування  на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони  можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.

Щоп’ятниці проводитимуть засідання комісії й визначатимуть перелік регіонів по зонам.

Правила карантину для кожної із зон

Зелена зона передбачає
  • перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
  • проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 м²;
  • кінотеатри із заповненістю на 50%;
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:
  • відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:
  • діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 м² та не більше 100 людей загалом.
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:
  • робота громадського транспорту;
  • відвідування закладів освіти;
  • діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Розподіл по регіонам

До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли:
  • Луцьк,
  • Тернопіль,
  • Кіцманський район (Чернівецька область).
До помаранчевої зони віднесені:
  • Волинська область – Луцький і Любешівський райони;
  • Івано-Франківська область – Івано-Франківськ і Тисменицький район;
  • Львівська область – Львів, Миколаївський район, Перемишльський район, Пустомитівський район;
  • Тернопільська область – м. Бережани і Бучацький район.
До жовтої зони віднесли  такі населенні пункти і райони:
  • міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;
  • місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;
  • міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;
  • міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
  • місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;
  • Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;
  • Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

  • Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
  • Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.

 

 

Теги: , зони, Коронавірус, регіони, карантин, правила

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