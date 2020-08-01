Відсьогодні в Україні змінилися правила карантину: що нового

#Букви розповідають, що змінилося.
Зокрема, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.
Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділили на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Перехід буде відбуватися з понеділка, 3 серпня.
Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);
- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.
Щоп’ятниці проводитимуть засідання комісії й визначатимуть перелік регіонів по зонам.
Правила карантину для кожної із зон
Зелена зона передбачає
- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
- проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 м²;
- кінотеатри із заповненістю на 50%;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:
- відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:
- діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
- планові госпіталізації в лікарнях;
- спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
- прийом нових змін в дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 м² та не більше 100 людей загалом.
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:
- робота громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
Розподіл по регіонам
До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли:
- Луцьк,
- Тернопіль,
- Кіцманський район (Чернівецька область).
До помаранчевої зони віднесені:
- Волинська область – Луцький і Любешівський райони;
- Івано-Франківська область – Івано-Франківськ і Тисменицький район;
- Львівська область – Львів, Миколаївський район, Перемишльський район, Пустомитівський район;
- Тернопільська область – м. Бережани і Бучацький район.
До жовтої зони віднесли такі населенні пункти і райони:
- міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;
- місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;
- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;
- міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;
- Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;
- Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;
- Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
- Раніше на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня. Так, з 1 серпня, залежно від епідемічної ситуації в регіонах України, буде встановлено “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України змінює критерії для визначення країн, які входять до “червоної зони”. З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.