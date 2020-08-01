Відсьогодні в Україні змінилися правила карантину: що нового

#Букви розповідають, що змінилося.

Зокрема, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділили на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Перехід буде відбуватися з понеділка, 3 серпня.

Як відомо, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься такий, в якому є хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для ушпиталення пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 % (якщо з протестованих 100 осіб 11 і більше виявилися інфікованими, тоді цей показник перевищено);

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

Жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більш ніж п’ять днів поспіль. Перейти до “легшої” зони можна після того, як ситуація поліпшується три дні поспіль.

Щоп’ятниці проводитимуть засідання комісії й визначатимуть перелік регіонів по зонам.

Правила карантину для кожної із зон

Зелена зона передбачає

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 м²;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 м² та не більше 100 людей загалом.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Розподіл по регіонам

До червоної зони, де забороняється навіть робота громадського транспорту, віднесли:

Луцьк,

Тернопіль,

Кіцманський район (Чернівецька область).

До помаранчевої зони віднесені:

Волинська область – Луцький і Любешівський райони;

Івано-Франківська область – Івано-Франківськ і Тисменицький район;

Львівська область – Львів, Миколаївський район, Перемишльський район, Пустомитівський район;

Тернопільська область – м. Бережани і Бучацький район.

До жовтої зони віднесли такі населенні пункти і райони:

міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області;

місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області;

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.