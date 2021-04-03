Відсьогодні в Запоріжжі вводять жорсткий карантин

Відсьогодні, 3 квітня, у Запоріжжі будуть посилені карантинні обмеження.

Таке рішення було прийняте під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили в Запорізькій міській раді.

Зазначається, що Запоріжжя та Запорізька область залишаються у “помаранчевій” зоні, однак ситуація погіршується і кількість хворих на коронавірус у місті зростає. Медичні заклади міста наразі мають вільні місця, проте завантаженість ліжок для дорослого населення складає 82%.

У зв’язку з цим з 3 квітня у Запоріжжі заборонено:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, з 20:00 до 6:00 у будні дні; у вихідні дні вони мають право працювати лише із здійсненням адресної доставки або навинос;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних тощо) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також офіційних спортивних заходів та матчів ігрових видів спорту без глядачів;

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги тощо);

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;

діяльність ринків, крім продовольчих;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім закладів, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Також дозволена торговельна діяльність із здійсненням адресної доставки замовлень, діяльність операторів поштового зв’язку, медичної, ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування) тощо. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Крім того, дитячі садки продовжать свою роботу, 1-4 класи шкіл навчатимуться очно, з дотриманням карантинних вимог, старші класи – дистанційно. Громадський транспорт перевозитиме пасажирів відповідно до кількості сидячих місць, з дотриманням карантинних вимог.