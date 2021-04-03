Covid-19 Україна

оновлено 03.04.2021 о 07:02

Всього:

1711630 (+0)

Хворіють:

344581 (+0)

Вилікувались:

1333370 (+0)

Померло:

33679 (+0)

08:00 Відсьогодні в Запоріжжі вводять жорсткий карантин
07:27 На сході і на заході України можливі короткочасні дощі
04:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
02:31 В соцмережах розповсюдили фейкове відео про розгортання бойових дій в Луганську
02:23 Атаку на Капітолій здійснив 25-річний Ной Грін: який мотив
01:34 У британському уряді розглядають сценарій відкриття кордонів для туристів
01:09 Кулеба розповів, хто ініціював першу розмову Зеленського і Байдена
01:03 У Білому домі розповіли, чи розмовляли Байден і Зеленський про розслідування щодо Хантера Байдена і Burisma
00:32 Хантер Байден розповів про ноутбук, де знайшли його листування з представником Burisma

02 квітня

23:47 Стало відомо ім’я поліцейського, який загинув біля Капітолія
22:33 У США контрабандисти перекидають маленьких дітей через прикордонну стіну
21:33 Поліна Лисенко очолила Центр протидії дезінформації при РНБО: що про неї відомо?
21:03 Джил Байден прикинулась стюардесою, щоб розіграти журналістів
20:46 Порошенко привітав першу розмову Зеленського з Байденом
20:40 Вакциновані американці можуть збиратися на Великдень без масок, – CDC
20:16 Частину «нафтопродуктопроводу Медведчука» знищено, заявив Зеленський
20:08 Байден доручив Пентагону вивести частину військової техніки з країн Перської затоки, – WSJ
19:14 Зеленський призначив директорку департаменту інформполітики «УЗ» головою Центру протидії дезінформації
19:14 Іран і США проведуть непрямі переговори щодо повернення до ядерної угоди
19:03 Повністю вакциновані проти COVID-19 американці зможуть вільно подорожувати
18:49 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 2 квітня
18:32 Сьогодні — Всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм
17:39 Єгипет хоче отримати $1 млрд компенсації через блокування Суецького каналу
16:36 У Києві чоловік вистрілив в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски
16:28 Вибори на окрузі №87: ОВК знову недорахувалась бюлетенів
15:59 У березні семеро нардепів пропустили всі голосування Верховної Ради, – КВУ
15:51 Apple свідомо реалізовувала браковані MacBook Pro, – суд
15:21 «Цільові репресії»: гонконзький політик прокоментував переслідування Ратушного та інших активістів

Відсьогодні в Запоріжжі вводять жорсткий карантин

Відсьогодні, 3 квітня, у Запоріжжі будуть посилені карантинні обмеження.

Субота, 3 квітня 2021, 08:00

Таке рішення було прийняте під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомили в Запорізькій міській раді.

Зазначається, що Запоріжжя та Запорізька область залишаються у “помаранчевій” зоні, однак ситуація погіршується і кількість хворих на коронавірус у місті зростає. Медичні заклади міста наразі мають вільні місця, проте завантаженість ліжок для дорослого населення складає 82%.

У зв’язку з цим з 3 квітня у Запоріжжі заборонено:

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, з 20:00 до 6:00 у будні дні; у вихідні дні вони мають право працювати лише із здійсненням адресної доставки або навинос;
  • проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних тощо) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також офіційних спортивних заходів та матчів ігрових видів спорту без глядачів;
  • приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги тощо);
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;
  • діяльність ринків, крім продовольчих;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім закладів, які торгують товарами на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин.

Також дозволена торговельна діяльність із здійсненням адресної доставки замовлень, діяльність операторів поштового зв’язку, медичної, ветеринарної практики, АЗС (без зон харчування) тощо. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.

Крім того, дитячі садки продовжать свою роботу, 1-4 класи шкіл навчатимуться очно, з дотриманням карантинних вимог, старші класи – дистанційно. Громадський транспорт перевозитиме пасажирів відповідно до кількості сидячих місць, з дотриманням карантинних вимог.

  • Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
  • 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
  • Максим Степанов згодом повідомив, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
  • При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікують чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчого тижня чи двох. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
  • У Києві із понеділка, 5 квітня, буде суттєво посилений карантин: зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.
Теги: Запоріжжя, карантин, Коронавірус

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook