Відсьогодні українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id”, – сказав голова відомства Арсен Аваков.

Заступник голови МВС Сергій Гончаров додав, що відтак громадянам необхідно тільки прийти на 2 хвилини в територіальний сервісний центр МВС, зазначений в його електронній заяві, та забрати вже готове посвідчення водія.

“Незабаром ми плануємо розширювати функціонал, так само працювати зі свідоцтвами про реєстрацію ТЗ і ще більше надавати електронних адміністративних послуг”. – зазначив він.

Зазначається, що громадянин отримує відповідне сповіщення у випадку успішної перевірки поданої заяви та документів за всіма передбаченими державними реєстрами та базами. Відмовлення в наданні послуги можливе з ряду причин, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2019 № 946, яка вносить зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

За допомогою онлайн-сервісу громадянин може замовити:

• обмін посвідчення водія в разі заміни персональних даних;

• отримання посвідчення водія замість втраченого, викраденого або зіпсованого;

• заміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії (за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі посвідчення водія не більше 2 адміністративних порушень ПДР).

Відновити втрачені водійські права відтепер можна онлайн Арсен #Аваков: Відновити втрачені посвідчення водія відтепер можна онлайн Сьогодні, 5 лютого, Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба України презентували ще одну новацію е-сервісу від #МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що громадяни зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому. Для цього достатньо мати власний електронний кабінет водія. «Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія – за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки, а також через Bank-id та Mobile-id», – сказав Арсен Аваков. Міністр відзначив, що МВС є лідером у справі діджіталізації державних сервісів для громадян. Це значно мінімізує час та сили, які громадяни витрачають на отримання послуг. Опубликовано МВС України Среда, 5 февраля 2020 г.