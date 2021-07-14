Із середи, 14 липня, в Києві остаточно вийшли з обігу паперові квитки для проїзду в комунальному громадському транспорті.

Про це попередили в Київській міській держадміністрації (КМДА).

Так, першим на е-квиток перейшов фунікулер (із 14 вересня 2020 року). З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. А з 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях: цей етап розпочався з 1 липня і завершився 14 липня.

Відтак, з 14 липня остаточно вийшли з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті Києва тепер цифровізовано в електронні квитки.

Аби скористатися громадським транспортом у столиці, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

• T-кіосках;

• терміналах самообслуговування е-квитка;

• терміналах Easy Pay;

• на станціях Київського метрополітену;

• у застосунку “Київ Цифровий”.

За даними КМДА, загалом у Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

Із усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.

А в міському застосунку “Київ Цифровий” можна поповнити карту чи придбати QR-квиток безготівково та безконтактно. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, аби поповнювати її з банківської картки в будь-яку мить. Також можна заблокувати втрачену транспортну карту і замінити її на нову, щоб зберегти дійсні поїздки.

Оплата проїзду QR-квитками здійснюється в “Київ Цифровий” з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в месенджер, потрібно натиснути кнопку “Поділитися квитком”.

“Київ Цифровий” можна безкоштовно завантажити для iOS та Android.