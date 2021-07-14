Про це попередили в Київській міській держадміністрації (КМДА).
Так, першим на е-квиток перейшов фунікулер (із 14 вересня 2020 року). З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці. А з 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.
Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях: цей етап розпочався з 1 липня і завершився 14 липня.
Відтак, з 14 липня остаточно вийшли з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів.
Усі поїздки в муніципальному транспорті Києва тепер цифровізовано в електронні квитки.
Аби скористатися громадським транспортом у столиці, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:
• T-кіосках;
• терміналах самообслуговування е-квитка;
• терміналах Easy Pay;
• на станціях Київського метрополітену;
• у застосунку “Київ Цифровий”.
За даними КМДА, загалом у Києві діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.
Із усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.
А в міському застосунку “Київ Цифровий” можна поповнити карту чи придбати QR-квиток безготівково та безконтактно. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, аби поповнювати її з банківської картки в будь-яку мить. Також можна заблокувати втрачену транспортну карту і замінити її на нову, щоб зберегти дійсні поїздки.
Оплата проїзду QR-квитками здійснюється в “Київ Цифровий” з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в месенджер, потрібно натиснути кнопку “Поділитися квитком”.
“Київ Цифровий” можна безкоштовно завантажити для iOS та Android.
- У вересні минулого року в Києві запустили продаж SmartTicket – квитків для поїздів та громадського транспорту.
- У червні цього року Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Цим документом е-квитки у міському транспорті вирішили прирівняти до паперових.