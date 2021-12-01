З 1 грудня у порталі "Дія" запрацює тестова версія послуги зміни місця проживання онлайн майже для всієї України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової політики України.

Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування установ та довгого очікування.

“З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі “Дія”. Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію. Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися”, – повідомив міністр цифрової політики України Михайло Федоров.

Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні.

Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі та в центрах надання послуг.

У Мінцифри кажуть, що зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг.