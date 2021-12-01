Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової політики України.
Послугу можна буде отримати за один робочий день без відвідування установ та довгого очікування.
“З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі “Дія”. Ми повністю трансформуємо послугу, прибираючи бюрократію. Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися”, – повідомив міністр цифрової політики України Михайло Федоров.
Штампи в паспорті та виписки з ID-картки про реєстрацію місця проживання не будуть потрібні.
Водночас зареєструвати місце проживання можна буде також надалі та в центрах надання послуг.
У Мінцифри кажуть, що зміна місця реєстрації — одна з найпопулярніших та найскладніших в отриманні держпослуг.
- Нагадаємо, призначення та перерахунок пенсії, оформлення субсидії та довідки про страховий і трудовий стаж тепер доступні на порталі “Дія”.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє внести до мобільного застосунку та порталу “Дія” посвідки на тимчасове та постійне проживання.
- Раніше Кабінет Міністрів України спростив порядокотримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також виплат внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання через портал “Дія”.