Відтепер у містах та селищах міського типу по всій країні українці можуть обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, проте у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Раніше програма була доступна лише в обласних центрах, а також в Кривому Розі, Краматорську та Покровську. Тепер її масштабували, й ще 6 млн енергоощадних ламп надійшли до 1 300 відділень “Укрпошти” в містах та селищах по всій Україні.

У відомстві зазначили, що вже до кінця лютого лампи отримають навіть найменші села. Замовити обмін лам можна у за стосунку “Дія”.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, програма обміну ламп для мешканців України має на меті скорочення споживання електроенергії у пікові години.

“Ми бачимо, що громадяни охоче підтримали урядову ініціативу і активно замовляють лампи для обміну. Сподіваємось, що вже найближчим часом це матиме позитивний вплив на українську енергосистему. Тож, і кількість планових та позапланових відключень електропостачання зменшиться”, – наголосила Юлія Свириденко.

Варто зазначити, що з 30 січня українці вже обміняли майже 1,5 млн старих ламп на нові. Найбільше ламп обміняли в Києві – понад 230 тисяч шт, у Дніпрі – 130 тисяч, у Львові – 94 тисячі, у Харкові – 91 тисячу.

За підрахунками фахівців, перехід на такий тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Нагадаємо, що обміняти старі лампи розжарювання но нові енергоощадні LED-лампи українці можуть з 30 січня. Для цього необхідно подати заяву в “Дії”, а потім отримати їх в одному з відділень Укрпошти. Кожен може обміняти по 5 старих ламп. У межах програми Європейський Союз профінансував 35 млн енергоощадних LED-ламп для України, ще 5 млн надасть уряд Франції.

Довідково. Програму підтримав Європейський Союз у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ “Укрпошта” в усіх регіонах України (за виключенням тимчасово окупованих територій та Автономної Республіки Крим). Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.