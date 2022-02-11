Відсьогодні, 11 лютого, до "червоної" зони карантину перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Відповідне рішення було схвалене 8 лютого.

Про це повідомили в МОЗ.

Також у “червоній” зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

У “червоній” зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Натомість у “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID- сертифікат.

Обмеження “червоного” рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.