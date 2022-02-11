Про це повідомили в МОЗ.

Також  у “червоній” зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Фото МОЗ

У “червоній” зоні забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Натомість у “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID- сертифікат.

Обмеження “червоного” рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.