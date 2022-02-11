Про це повідомили в МОЗ.
Також у “червоній” зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.
У “червоній” зоні забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів,
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Натомість у “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають “зелений” COVID- сертифікат.
Обмеження “червоного” рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.
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- Нагадаємо, за оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Також в Україні кожен другий дорослий завершив курс вакцинації або отримав принаймні одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.
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