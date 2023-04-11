Починаючи з 11 квітня, у Херсоні проїзд на тролейбусних маршрутах стане безоплатним для усіх мешканців міста.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради у Facebook.

Зазначається, що відповідний наказ підписав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Безоплатно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Водночас для проїзду не треба надавати жодних документів.

Так, від 10 квітня в обласному центрі запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах:

8 маршрут “вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) — вул. Залаегерсег”

9 маршрут “пл. Білозерська — пл. Ганнібала”

12 маршрут “вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул. Залаегерсег”

Тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30 вечора.

Також у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори. Робота у цьому напрямку триває.