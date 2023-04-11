Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради у Facebook.
Зазначається, що відповідний наказ підписав голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Безоплатно користуватися транспортом можуть не тільки мешканці міста, а й військові та переселенці. Водночас для проїзду не треба надавати жодних документів.
Так, від 10 квітня в обласному центрі запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах:
- 8 маршрут “вул. Полтавська (мкр. Житлоселище) — вул. Залаегерсег”
- 9 маршрут “пл. Білозерська — пл. Ганнібала”
- 12 маршрут “вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул. Залаегерсег”
Тролейбусні маршрути працюють з 07:20 ранку до 17:30 вечора.
Також у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори. Робота у цьому напрямку триває.
- У Херсонській області пенсіонер Анатолій Майстренко з селища Архангельське протягом кількох місяців на власному човні перевозив людей, які рятувалися від російських окупантів, через річку Інгулець.
- Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Генічеськ та Стрілкове на блокпостах російські окупанти обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти громадян Російської Федерації.