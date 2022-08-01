З 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, аби пасажири залишили салон та пройшли до найближчого укриття.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відповідне рішення прийняла Рада оборони міста Київ. Тепер згідно з правилами дорожнього руху, наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці. Пасажири повинні будуть покинути салон і пройти до укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Міська рада закликала містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.