Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відповідне рішення прийняла Рада оборони міста Київ. Тепер згідно з правилами дорожнього руху, наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці. Пасажири повинні будуть покинути салон і пройти до укриття.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Міська рада закликала містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.