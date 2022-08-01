Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Відповідне рішення прийняла Рада оборони міста Київ. Тепер згідно з правилами дорожнього руху, наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці. Пасажири повинні будуть покинути салон і пройти до укриття.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Міська рада закликала містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.
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