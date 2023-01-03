Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії зазначили, що відсьогодні у Київській області будуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень.
Відтак, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачів поділено на чотири групи, замість двох, як було раніше. Нові графіки складаються з трьох категорій:
- Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла;
- Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде;
- Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Крім того, у компанії повідомили, що сьогодні з 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.
За даними ДТЕК, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте економіка повинна працювати й споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему.
“Тому сьогодні з 14:00 в Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі”, – підсумували в ДТЕК.
- Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні електроенергії знижено. Отже, обмеження споживання до 14:00 не застосовуються.
- У ніч на 2 січня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок чого є пошкодження, також ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, застосовуються аварійні відключення.