Відсьогодні Київ повертається до стабілізаційних графіків, зокрема у Київській області будуть впроваджені нові графіки відключень електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що відсьогодні у Київській області будуть діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

Відтак, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачів поділено на чотири групи, замість двох, як було раніше. Нові графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла;

Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде;

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Крім того, у компанії повідомили, що сьогодні з 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

За даними ДТЕК, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте економіка повинна працювати й споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему.

“Тому сьогодні з 14:00 в Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі”, – підсумували в ДТЕК.