8 січня 2022 року набули чинності зміни до Закону "Про рекламу", які забороняють дискримінаціїю за ознакою статі. За порушення передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат.

Про це повідомляють #Букви.

У законі № 1750-IX зазначено, що дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, що містить твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну чи іншу перевагу однієї статі над іншою.

Також такою рекламою є та, що пропагує стереотипи щодо ролі чоловіка та жінки, принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність, демонструє насильство за ознакою статі тощо.

Як ідеться у пояснювальній записці до закону, в Україні відтепер забороняється використовувати у рекламі твердження чи зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії.

Також забороняється дискримінація за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також така, що дискредитує товари інших осіб.

“У разі порушення рекламодавець сплатить до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення”, – ідеться у законі.