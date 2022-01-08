Про це повідомляють #Букви.
У законі № 1750-IX зазначено, що дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, що містить твердження або зображення про інтелектуальну, фізичну чи іншу перевагу однієї статі над іншою.
Також такою рекламою є та, що пропагує стереотипи щодо ролі чоловіка та жінки, принизливе та зневажливе ставлення, принижує гідність, демонструє насильство за ознакою статі тощо.
Як ідеться у пояснювальній записці до закону, в Україні відтепер забороняється використовувати у рекламі твердження чи зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії.
Також забороняється дискримінація за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також така, що дискредитує товари інших осіб.
“У разі порушення рекламодавець сплатить до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення”, – ідеться у законі.
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