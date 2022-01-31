31 січня набирає чинності наказ про відсторонення від роботи нових категорій працівників, які не зробили щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

До цієї категорії належать співробітники комунальних підприємств, установ і організацій, працівники закладів охорони здоров’я (як державної, так і комунальної форм власності) та співробітники органів місцевого самоврядування.

Для того, щоб бути допущеним до роботи, їм необхідно буде зробити принаймні перше щеплення проти коронавірусної інфекції.

Ті, хто не має жодного щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Винятком є люди, які мають абсолютні протипоказання проти вакцинації. Однак, ці протипоказання повинні бути підтверджені офіційно, з допомогою відповідного медичного висновку стосовно свого стану.

Найближчий до себе пункт вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/list.