Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
До цієї категорії належать співробітники комунальних підприємств, установ і організацій, працівники закладів охорони здоров’я (як державної, так і комунальної форм власності) та співробітники органів місцевого самоврядування.
Для того, щоб бути допущеним до роботи, їм необхідно буде зробити принаймні перше щеплення проти коронавірусної інфекції.
Ті, хто не має жодного щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Винятком є люди, які мають абсолютні протипоказання проти вакцинації. Однак, ці протипоказання повинні бути підтверджені офіційно, з допомогою відповідного медичного висновку стосовно свого стану.
Найближчий до себе пункт вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/list.
- Нагадаємо, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 324 675 особи. З них першу дозу отримали 15 324 673 осіб, дві дози отримали 14 619 487 осіб, додаткову дозу – 16 695 осіб, бустерну – 339 726 осіб.
- 19 січня у Чехії померла 57-річна фолк-співачка гурту Asonance Хана Хорка. Вона вирішила заразитися коронавірусом, щоб отримати перепустку для доступу до певних місць.