Про це повідомляють #Букви.
Так, за станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.
Зокрема, за останню добу в Україні зафіксовано 478 нових випадків.
На сьогоднішньому брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що за останню добу було проведено 5825 ПЛР-тестів на COVID-19.
Тобто відсоток виявлених випадків захворювання серед всіх протестованих становить 8,2.
Вчора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень.
Перший етап, який імовірно розпочнеться з 11 травня, якщо відсоток хворих збільшується не більше ніж на 5 % 10 днів поспіль, передбачає:
- Відкриття парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.
- Відкриття частини об’єктів індустрії краси.
- Дозвіл тренувань в командних видах спорту.
- Дозвіл торгівлі непродовольчими товарами оптом і в роздріб.
- Відновлення роботи кав’ярень на винос.
- Відкриття автомийок, веломагазинів, а також нотаріусів та адвокатів.
Нагадаємо, за останню добу в Україні від коронавірусу COVID-19 померло 8 осіб, одужало – 181.
- Вчора повідомлялось, що у порівнянні з 23 квітнем, кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зменшилася, а число пацієнтів, котрі одужали, перевищило позначку в 600 осіб.