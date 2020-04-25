Уряд України визначив, що перший етап поступового виходу з карантину почнеться тоді, коли протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання серед всіх протестованих не змінюватиме або буде залишатися в межах 5 %. Станом на 25 квітня, цей показник становить 8,2.

Про це повідомляють #Букви.

Так, за станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19.

Зокрема, за останню добу в Україні зафіксовано 478 нових випадків.

На сьогоднішньому брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що за останню добу було проведено 5825 ПЛР-тестів на COVID-19.

Тобто відсоток виявлених випадків захворювання серед всіх протестованих становить 8,2.

Вчора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль представив план пом’якшення карантинних обмежень.

Перший етап, який імовірно розпочнеться з 11 травня, якщо відсоток хворих збільшується не більше ніж на 5 % 10 днів поспіль, передбачає:

Відкриття парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон.

Відкриття частини об’єктів індустрії краси.

Дозвіл тренувань в командних видах спорту.

Дозвіл торгівлі непродовольчими товарами оптом і в роздріб.

Відновлення роботи кав’ярень на винос.

Відкриття автомийок, веломагазинів, а також нотаріусів та адвокатів.

Нагадаємо, за останню добу в Україні від коронавірусу COVID-19 померло 8 осіб, одужало – 181.