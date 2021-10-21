Сьогодні, 21 жовтня, народні депутати у сесійній залі продовжать розгляд у першому читанні правок до проєкту закону про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на сайті Ради.

Крім того, у другому читанні парламентарі розглянуть відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.