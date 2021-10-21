Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на сайті Ради.
Крім того, у другому читанні парламентарі розглянуть відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.
Крім того, нардепи мають розглянути:
Закон України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (у першому читанні);
Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності (у першому читанні);
Закон України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (у першому читанні);
Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (у першому читанні);
Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (у другому читанні);
Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (у другому читанні);
Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (у другому читанні).
Фото: #Букви
- 20 жовтня Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.
- Парламент схвалив за основу проєкт держбюджету-2022: основні показники.