Сьогодні, 21 жовтня, народні депутати у сесійній залі продовжать розгляд у першому читанні поправок до проєкту закону про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомляється у порядку денному, який опублікований на сайті Ради.

Крім того, у другому читанні парламентарі розглянуть відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Крім того, нардепи мають розглянути:

Закон України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (у першому читанні);

Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності (у першому читанні);

Закон України “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (у першому читанні);

Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (у першому читанні);

Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (у другому читанні);

Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (у другому читанні);

Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (у другому читанні).

Фото: #Букви