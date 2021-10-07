Сьогодні, 7 жовтня, народні депутати у сесійній залі мають проголосувати за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляється на сайті Парламенту.

Засідання Ради розпочнеться о 10:00.

Перші два питання у порядку денному це: проєкт постанови про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області та перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області.

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Далі питання про відкликання Верховною Радою голови ВР Дмитра Разумкова з посади.

Також у порядку денному низка питань про ратифікацію, а саме:

про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації;

про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво;

про ратифікацію рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки;

про ратифікацію угоди між Україною та Фінляндською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.

Також нардепи мають проголосувати за проєкт закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.