Про таке посол повідомив в Twitter.
Дипломат закликав Берлін змінити політичний курс стосовно України. За його словами, Україна вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини.
“Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини має змінити свій курс щодо Києва”, — йдеться у повідомленні.
Також командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха висловив повагу до президента Росії Володимира Путіна. Додамо, що скандал стався на тлі того, що у Берліні відмовляються від постачання зброї Україні для протидії РФ. Інцидент поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з “української точки зору”.
‼️German Arrogance & Megalomania
Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of 🇩🇪Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The 🇩🇪Government has to change its course towards Kyiv ‼️https://t.co/UKDnxMVxaI
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022
- Нагадаємо, що командувач Військово-морським флотом Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяви, у якій піддав сумнівам повернення Україні окупованого Росією Криму, зокрема заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.
- Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- При цьому, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не призведе до деескалації конфлікту”.