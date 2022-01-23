Український посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що для відновлення довіри між урядами недостатньо лише відставки командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха. Заява сталася на тлі скандалу через його висловлювання про "російський" Крим.

Про таке посол повідомив в Twitter.

Дипломат закликав Берлін змінити політичний курс стосовно України. За його словами, Україна вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини.

“Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Влада Німеччини має змінити свій курс щодо Києва”, — йдеться у повідомленні.

Також командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха висловив повагу до президента Росії Володимира Путіна. Додамо, що скандал стався на тлі того, що у Берліні відмовляються від постачання зброї Україні для протидії РФ. Інцидент поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з “української точки зору”.