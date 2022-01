Про таке посол повідомив в Twitter.

Дипломат закликав Берлін змінити політичний курс стосовно України. За його словами, Україна вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини.

Також командувач Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха висловив повагу до президента Росії Володимира Путіна. Додамо, що скандал стався на тлі того, що у Берліні відмовляються від постачання зброї Україні для протидії РФ. Інцидент поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з “української точки зору”.

‼️German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of 🇩🇪Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The 🇩🇪Government has to change its course towards Kyiv ‼️https://t.co/UKDnxMVxaI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022