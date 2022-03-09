У відкритому листі група високопоставлених офіцерів Сполучених Штатів Америки у відставці та колишніх начальників оборони трьох країн Східної Європи виступають за надання українському війську засобів протиповітряної оборони для захисту від атак російських ВПС.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Наголошується, що постачання українцям такого озброєння було б ефективним, дозволяючи їм збивати літаки або ракети у повітряному просторі, і це те, про що українці просять США та західні країни.

“Мета цього листа – закликати, у найсильнішому сенсі, до негайних дій для забезпечення Збройних Сил України життєздатною спроможністю протиповітряної оборони на середніх і великих висотах. Їм необхідно негайно відновити свою здатність захищатися від повітряних атак російських ВПС. Ми не можемо стояти осторонь і побажати їм добра, оскільки Росія проводить необмежену кампанію знищення українського уряду, його інфраструктури та її людей”, – пишуть військові у відставці.

Раніше цього тижня 27 експертів із зовнішньої політики опублікували відкритий лист із закликом до адміністрації Байдена та міжнародної спільноти створити обмежену безпольотну зону в Україні навколо гуманітарних коридорів.

Відставні військові лідери кажуть, що рішення НАТО відмовитися від забороненої для польотів зони було “руйнівним для українського уряду та морального духу”. Вони стверджують, що забезпечення засобів протиповітряної оборони на середній і великій висоті не дасть росіянам домінувати в українському “повітряному просторі, спустошуючи українські міста”.

Вони зазначають, що “деякі країни мають системи протиповітряної оборони, подібні до тих, які були знищені раніше в перші дні російської кампанії. Ці країни можуть передати наявні запаси систем озброєння радянської епохи та російського виробництва, щоб включити радари. Інші країни можуть придбати їх на міжнародному ринку та прискорити доставку в Україну”.

Ця пропозиція може мати більше шансів на успіх, ніж запровадження забороненої для польотів зони, тому що українські військові мають передові засоби протиповітряної оборони.

Зазначається, що українці вже мають кілька ракетних комплексів С300, які є типом протиповітряної оборони, а значить, вони навчені керувати ними. У хорватів і небагатьох інших країнах НАТО є C300 у своєму арсеналі.

Туреччина могла б скористатися цією можливістю, щоб передати S400, які вони купили в РФ, яка створила глибоку напруженість всередині альянсу НАТО.

Серед тих, хто підписали лист: генерал Філіп М. Брідлав, колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами в Європі, і генерал Річард Ширефф, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.

Колишні начальники оборони трьох східноєвропейських країн також підписалися під листом: генерал-лейтенант Раймондс з Латвії, генерал-лейтенант Вітовтас Йонас Жукас з Литви та генерал Ріхо Террас з Естонії.

Низка ключових колишніх керівників Сил спеціальних операцій США також підписали лист, включаючи генерал-лейтенанта Джона Ф. Малхолланда, колишнього заступника командувача командуванням спеціальних операцій, віце-адмірала Шона Пібуса, колишнього заступника командувача Спеціальними операціями; генерал-лейтенанта Френсіса М. Бодетта, колишнього командувача спеціальних операцій армії, та генерал-майора Майкла С. Репаса, колишнього командувача Командуванням спеціальних операцій у Європі.

Військовий аналітик CNN генерал-лейтенант Марк П. Гертлінг також поставив власний підпис.