Росіяни наразі зосереджені на забезпеченні виведення військ у Харківської області.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.

За його словами, загарбники зазнали зростального тиску від контратак українських військових. Врешті їм довелося відступати.

У повідомленні Генштабу також йдеться про те, що артилерійські обстріли українських територій на лінії фронту посилилися. Окупанти намагаються просунутися до Слов’янська, який наразі є їх ключовою метою.

Зокрема в Луганській області росіяни атакували місто Золоте, але ворожу атаку було відбито.

Сили оборони Україні завдають ворогові втрат та готові до будь-яких змін оперативної ситуації, наголосив Штупун.