Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
За його словами, загарбники зазнали зростального тиску від контратак українських військових. Врешті їм довелося відступати.
У повідомленні Генштабу також йдеться про те, що артилерійські обстріли українських територій на лінії фронту посилилися. Окупанти намагаються просунутися до Слов’янська, який наразі є їх ключовою метою.
Зокрема в Луганській області росіяни атакували місто Золоте, але ворожу атаку було відбито.
Сили оборони Україні завдають ворогові втрат та готові до будь-яких змін оперативної ситуації, наголосив Штупун.
- Раніше Генштаб наголошував, що РФ досі має намір захопити Київ.
- Також стало відомо, що обстрілами Харкова касетними боєприпасами керував російський генерал із досвідом війни в Сирії.